Kısıtlama sonrası meydanlar boşaldı
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Kısıtlama sonrası meydanlar boşaldı

29.11.2020 00:39 | Son Güncelleme: 29.11.2020 00:45

Kısıtlama sonrası meydanlar boşaldı İçişleri Bakanlığı genelgesiyle bir kez daha yürürlüğe giren 'Sokağa çıkma kısıtlaması'nın ardından İstanbul'da sokaklar, caddeler ve meydanlar bomboş kaldı.

Kısıtlama sonrası meydanlar boşaldı

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı genelgesiyle bir kez daha yürürlüğe giren 'Sokağa çıkma kısıtlaması'nın ardından İstanbul'da sokaklar, caddeler ve meydanlar bomboş kaldı. Polis ekiplerinin denetim gerçekleştirdiği bir çok noktada kısıtlamadan muaf olan kişiler yoluna devam edebilirken kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

Anadolu yakasında meydanlar bomboş kaldı

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Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından megaketin Anadolu yakasında birçok meydan ve cadde boşaldı. Günün her saatinde insan yoğunluğunun olduğu Kadıköy, Üsküdar ve Maltepe meydanları bomboş kalırken trafik yoğunluğunun olduğu caddeler de ise sessizlik hakimdi. Sabah 10.00'da sona erip 20.00'de tekrar başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması 30 Kasım Pazartesi 05.00'de sona erecek.

Kısıtlama sonrası meydanlar boşaldı
Kısıtlama sonrası meydanlar boşaldı
Kısıtlama sonrası meydanlar boşaldı
Kısıtlama sonrası meydanlar boşaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HANİFİ BAYAR

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