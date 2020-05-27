Kısıtlama sonrası korkutan rehavet görüntüsü
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Kısıtlama sonrası korkutan rehavet görüntüsü

Kısıtlama sonrası korkutan rehavet görüntüsü -Binlerce kişi oraya akın etti Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından binlerce Lüleburgazlı ilçenin merkezindeki yayalaştırılmış bölge olan İstanbul Caddesi'ne akın etti.

27.05.2020 14:44 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:48

Kısıtlama sonrası korkutan rehavet görüntüsü

-Binlerce kişi oraya akın etti

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından binlerce Lüleburgazlı ilçenin merkezindeki yayalaştırılmış bölge olan İstanbul Caddesi'ne akın etti. 0-14 yaş grubunun da sokağa çıkma izninin denk gelmesiyle birlikte İstanbul Caddesi en kalabalık günlerinden birini yaşadı.

Lüleburgaz'da Ramazan Bayramı'nda korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul Caddesi eski günlerini aratmadı. Yasak boyunca ıssız bir havaya bürünen ilçenin en işlek merkezi olan İstanbul Caddesi bölgesi tarihi günlerinden birini yaşadı. 0-14 yaş grubu çocukların belirli saatler arasında sokağa çıkma izninin de denk gelmesiyle birlikte binlerce Lüleburgazlı merkeze akın etti. İlçenin simgelerinden biri olan kısıtlama günlerinde güvercinlere kalarak hüzünlü bir havaya bürünen Kongre Meydanı, yasağın ardından çocuk sesleriyle doldu. Çocuklar meydanda kurulan döner salıncaklarda sallanırken, balonculardan aldıkları balonlarla oyun oynadı. Ancak bu görüntünün dışında işi olmayan vatandaşların da dışarı akın etmesi korkutan rehavet görüntüsü oluşturdu.

Maske kuralına uyuluyor

Öte yandan sokağa çıkan vatandaşların maske takma zorunluluğuna uyduğu gözlemlendi. Vatandaşların genel olarak sosyal mesafe kuralına da uyduğu görülürken, polis ekipleri sık sık anons yaparak uyarılarda bulundu.

Kısıtlama sonrası korkutan rehavet görüntüsü

Kaynak: İHA

Manşet

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