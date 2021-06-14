KISITLAMA SONRASI KADINLAR VE ÇOCUKLAR İÇİN ÜCRETSİZ BOĞAZ TURLARI BAŞLADI

Eyüpsultan Belediyesi, kısıtlamalar sonrası kadınlara ve çocuklara özel hazırladığını belirttiği boğaz gezilerini başlattı.

Eyüpsultan Belediyesi, kısıtlamalar sonrası kadınlara ve çocuklara özel hazırladığını belirttiği boğaz gezilerini başlattı. Anne ve çocukların katıldığı boğaz turunda katılan 10 yaşındaki Zeynep Beren Karagül, yaklaşık iki yıldır vapura binmediğini ve vapura bindiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Her pazartesi, salı ve çarşamba günü kadın ve çocuklar için ücretsiz olarak düzenleneceği belirtilen boğaz turları, bugün vapurun Eyüpsultan İskelesinden hareket etmesiyle başladı. Vapurun yarı kapasitesi kadar yolcu alınan turda, anneler ve çocuklar ellerinde simitleriyle boğazı izleyerek keyifli vakit geçirdi. Boğaz turunda bulunan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, 'Daha önce de böyle etkinlik yaptık. Pandemi yüzünden vatandaşlar evlerinde çok sıkıldı. Biz de kadın ve çocuklarımızı alıp 2 buçuk saatlik vapur turu düzenledik. Hem onlara motivasyon olsun hem de sağlıklı günlere kavuşacağımızın sinyali olsun istedik' diye konuştu.

'KORONAVİRÜS YÜZÜNDEN UZUN SÜRE VAPURA BİNEMEDİM'

Turda bulunan 44 yaşındaki Demet Kara ise 'Gerçekten çok heyecanlıyım. Bütün kurs arkadaşlarımla buradayız. Evlere kapanmıştık. Bu yüzden deniz manzarası bize çok iyi geldi. Başkanımıza teşekkür ederiz' dedi. İSMEK'te şiş örgü hocası olduğunu belirten Hacer Ebru Gemici, öğrencileriyle toplanıp tura geldiğini ve bu turun kendilerine değişiklik olduğunu söyledi. Tura annesiyle katılan 10 yaşındaki Zeynep Beren Karagül de 'Ben vapura binmeyi çok seviyorum. Koronavirüs yüzünden vapura uzun zamandır binemedim. O yüzden vapura binmeyi çok özlemiştim. Ayrıca denizi izlemeyi çok seviyorum. Denizde vapurlarla gezintileri de çok seviyorum. Vapura binmeyeli de yaklaşık iki yıl oldu. Bugün çok mutluyum' diye konuştu.

'VAPURDA SİMİT KEYFİ YAPACAĞIM'

Çok heyecanlı olduğunu ifade eden Yasemin Yılmaz, 'Uzun bir aradan sonra evden çıktık. Baya çocuklarla eve sıkışmıştık. Etkinliği duyunca hemen katılmak istedim. Çünkü uzun süredir boğazı gezmeyi çok istiyordum. Vapurda simit keyfi yapacağım. Haberlerde sürekli görüyordum, şimdi ben yaşayacağım bunu' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı