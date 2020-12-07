- Kısıtlama sonrası İstanbul'da yoğunluk
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- Kısıtlama sonrası İstanbul'da yoğunluk

07.12.2020 09:52 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:01

- Kısıtlama sonrası İstanbul'da yoğunluk Minibüsler ve otobüs duraklarında yoğunluk 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'da yoğunluk başladı.

- Kısıtlama sonrası İstanbul'da yoğunluk

Minibüsler ve otobüs duraklarında yoğunluk

İSTANBUL - 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'da yoğunluk başladı. Toplu taşıma araçlarına binmek için bekleyen vatandaşların sosyal mesafeyi hiçe saydığı o anlar kameraya yansıdı.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında trafikte yoğunluk yaşandı. Sabahın erken saatlerinde işlerine gitmek için yollara düşen vatandaşlar toplu taşıma araçlarında da yoğunluk oluşturdu. Otobüs ve minibüslere binmek isteyen vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı, o anlar ise kameralara yansıdı.

- Kısıtlama sonrası İstanbul'da yoğunluk
- Kısıtlama sonrası İstanbul'da yoğunluk
- Kısıtlama sonrası İstanbul'da yoğunluk
- Kısıtlama sonrası İstanbul'da yoğunluk
- Kısıtlama sonrası İstanbul'da yoğunluk
- Kısıtlama sonrası İstanbul'da yoğunluk
- Kısıtlama sonrası İstanbul'da yoğunluk
- Kısıtlama sonrası İstanbul'da yoğunluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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