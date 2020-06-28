Kısıtlama sonrası hayat normale döndü
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Kısıtlama sonrası hayat normale döndü

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci oturumu için yapılan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile Zincirlikuyu kavşağı ve E-5 karayolunda yaşanan hareketlilik havadan görüntülendi.

Kısıtlama sonrası hayat normale döndü
28.06.2020 20:12 | Son Güncelleme: 28.06.2020 20:24

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci oturumu için yapılan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile Zincirlikuyu kavşağı ve E-5 karayolunda yaşanan hareketlilik havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı, 28 Haziran'da 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle YKS'nn halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla belirli saatlerde sokağa çıkmanın kısıtlanacağını açıklamıştı. Bu kapsamda Türkiye genelinde 09.30-18.30 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıın sona ermesiyle hayat normale döndü. Kısıtlamanın ardından araçları ile dışarı çıkan vatandaşların birçoğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yoluna girdi. Kısıtlama saatleri içerisinde boş olan yollarda hareketlilik yaşandı. Havadan çekilen görüntülerde trafiğin eski yoğunluğuna döndüğü gözlendi. Zincirlikuyu kavşağında yaşanan araç hareketliliği de havadan çekilen görüntülere yansıdı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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