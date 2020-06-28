Kısıtlama sonrası hayat normale döndü Kısıtlama sonrası hayat normale döndü Yükseköğretim Kurumları Sınavı ikinci oturumu için yapılan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, hayat normale dönmeye başladı.

Kısıtlama sonrası hayat normale döndü

İSTANBUL - Yükseköğretim Kurumları Sınavı ikinci oturumu için yapılan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, hayat normale dönmeye başladı. Zincirlikuyu kavşağı ve E-5 karayolunda yaşanan hareketlilik havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Bakanlık, 28 Haziran'da 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle, YKS'nin halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla belirli saatlerde sokağa çıkmanın kısıtlanacağını açıklamıştı. Bu kapsamda, Türkiye genelinde 09.30-18.30 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona ermesiyle hayat normale döndü. Kısıtlamanın ardından araçları ile dışarı çıkan vatandaşların bir çoğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yoluna girdi. Kısıtlama saatleri içerisinde bomboş olan yollar, normale döndü. Havadan çekilen görüntülerde trafiğin eski yoğunluğuna dönüğü gözler önüne serildi. Zincirlikuyu kavşağında yaşanan araç hareketliliği ise havadan çekilen görüntülere yansıdı.

Kaynak: İHA