Kısıtlama sonrası E-5 ve metrobüs duraklarında yoğunluk azaldı
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Kısıtlama sonrası E-5 ve metrobüs duraklarında yoğunluk azaldı

28.11.2020 20:51 | Son Güncelleme: 28.11.2020 20:55

Kısıtlama sonrası E-5 ve metrobüs duraklarında yoğunluk azaldı İstanbul'da 20.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından metrobüs ve E-5 Karayolu'nda yoğunluk azaldı.

Kısıtlama sonrası E-5 ve metrobüs duraklarında yoğunluk azaldı

İSTANBUL - İstanbul'da 20.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından metrobüs ve E-5 Karayolu'nda yoğunluk azaldı.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede Cumartesi 20.00'dan Pazar sabah 10.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı açıklanmıştı. Kısıtlamanın başlamasıyla E5 Karayolu ve metrobüs duraklarında yoğunluk azaldı.

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Kısıtlama sonrası E-5 ve metrobüs duraklarında yoğunluk azaldı
Kısıtlama sonrası E-5 ve metrobüs duraklarında yoğunluk azaldı
Kısıtlama sonrası E-5 ve metrobüs duraklarında yoğunluk azaldı
Kısıtlama sonrası E-5 ve metrobüs duraklarında yoğunluk azaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM BAYRAKTAR

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