Kısıtlama sonrası E-5'te yoğunluk
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Kısıtlama sonrası E-5'te yoğunluk

işleri Bakanlığı, korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı boyunca 81 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Kısıtlama sonrası E-5'te yoğunluk
27.05.2020 02:25 | Son Güncelleme: 27.05.2020 02:25

işleri Bakanlığı, korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı boyunca 81 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın bitmesiyle dışarıya çıkan vatandaşlar E-5'te yoğunluk oluşturdu.

Korona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 24.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın bitmesiyle vatandaşlar sokağa çıktı. Uygulama sonrası İstanbul'un ana arterlerinde ve işlek caddelerinde insan hareketliliği başladı. Avrupa yakasındaki D-100 Karayolunda yoğunluk oluştu. Yoğunluk özellikle Ok meydanı ile Edirnekapı arasında yaşandığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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