Kısıtlama sonrası E-5 karayolunda hareketlilik yaşandı Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından E-5 karayolunda yaşanan hareketlilik kameralara yansıdı.

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından E-5 karayolunda yaşanan hareketlilik kameralara yansıdı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgınına yönelik tedbirler alınmaya devam ediyor. Alınan tedbirler kapsamında 15 şehirde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlama bugün saat 24.00 itibari ile başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekilmeye başladı. Kısıtlamasının ardından E-5 karayolunda yaşanan hareketlilik kameralara yansıdı.

(Muhammet Emin Arslan/İHA)

Kaynak: İHA