Kısıtlama sonrası çocuklar parklara koştu doyasıya eğlendi
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Kısıtlama sonrası çocuklar parklara koştu doyasıya eğlendi

Ümraniye Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve normalleşme planına göre sokağa çıkacak çocuklar için ilçe genelindeki parklarda kapsamlı dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Kısıtlama sonrası çocuklar parklara koştu doyasıya eğlendi
13.05.2020 12:35 | Son Güncelleme: 13.05.2020 13:48

Ümraniye Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve normalleşme planına göre sokağa çıkacak çocuklar için ilçe genelindeki parklarda kapsamlı dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Dezenfeksiyon çalışmalarının tamamlanmasından sonra çocuklar parklara koşarak doyasıya eğlendi.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından ülke genelinde hızla alınan tedbir kararları kapsamında 22 Mart'tan itibaren 20 yaş altındaki çocuk ve gençlere sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti.

Normalleşme planına göre 0-14 yaş grubunda olanlar 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olabilecek şekilde dışarı çıktı.

Çocukların evlerinin yakınlarındaki parklarda uzun süre sonra gönüllerince oynamaları için Ümraniye Belediyesi de çalışma başlattı.

Özel olarak oluşturulan ekipler, ilçe genelindeki parkları, oyun gruplarını ve bankları özel solüsyonlarla dezenfekte etti.

Ekipler, aynı zamanda parklardaki peyzaj ve çim çalışmalarını da yaparak, oyun gruplarının güvenli olması için mesai harcadı.

Uzun bir aradan sonra dışarı çıkıp parklarda doyasıya eğlenen çocuklara Ümraniye Belediyesi ayrıca patlamış mısır ve pamuk şeker ikram etti. Daha sonrasında çocuklar salıncaklara, kaydıraklara binerek günün tadını çıkardı.

Koronavirüs sonrası dışarı çıkamadığını ve ilk defa bugün çıktığını belirten 12 yaşındaki Elif Fahriye Can," Covid 19 nedeni ile dışarı çıkmadım bugün kısıtlamanın kalktığı için çok mutluyum. Bugünkü planlarım aslında arkadaşlarımla burada oynayıp çarşıya çıkmayı planlıyorum. Bayadır evde olduğumuz içinde evde kalalım arkadaşlar" diye konuştu.

(Cüneyt Sevindik/İHA)

Kısıtlama sonrası çocuklar parklara koştu doyasıya eğlendi

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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