Kısıtlama sonrası Cizre sessizliğe büründü
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Kısıtlama sonrası Cizre sessizliğe büründü

Şırnak'ın Cizre ilçesinde vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasına uyarak evlerine kapandı.

Kısıtlama sonrası Cizre sessizliğe büründü
23.05.2020 18:57 | Son Güncelleme: 23.05.2020 19:02

Şırnak'ın Cizre ilçesinde vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasına uyarak evlerine kapandı. Sokakların boşalması ile birlikte belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 23, 24, 25 ve 26 Mayısta 81 il genelinde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. Alınan karar doğrultusunda Ramazan Bayramında da devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile birlikte vatandaşlar evlerine kapandı. Kısıtlamanın başlaması ile birlikte Cizre Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri cadde ve sokaklarda dolaşıp vatandaşlara evlerine gitmeleri yönünde anonslar yaptı. Vatandaşların evlerine çekilmesi ile birlikte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Sokakların boşalması ile birlikte Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, temizlik ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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