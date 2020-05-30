Kısıtlama sonrası boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi
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Kısıtlama sonrası boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi

Korona virüs tedbirleri kapsamında 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle başladı.

Kısıtlama sonrası boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi
30.05.2020 09:35 | Son Güncelleme: 30.05.2020 11:11

Korona virüs tedbirleri kapsamında 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle başladı. Sabahın erken saatlerinde boş kalan 15 Temmuz köprüsü havadan görüntülendi.

Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle 14 büyükşehir ve Zonguldak'da hafta sonu geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlama nedeniyle vatandaşların evlerine geçmesiyle, İstanbul adeta sessizliğe büründü. Korona virüs öncesinde normal şartlarda çok yoğun trafiğin olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de kısıtlama sonrası boş kaldığı görüldü. Sabahın erken saatlerinde polis ekipleri denetimlerini artırarak köprüden geçmek isteyen sürücülerin belgelerini kontrol etti. 15 Temmuz Köprüsü'nden geçişi yasak olan bir Kamyona 600 TL ceza kesildi. Kara yolları tarafından ise 1300 toplamda Kamyon sürücüsüne bin 900 TL cezai işlem uygulandı.

Öte yandan kısıtlamayla birlikte boşalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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