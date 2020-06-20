KISITLAMA SONRASI BAKIRKÖY SAHİLİNİN YOLUNU TUTTULAR
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KISITLAMA SONRASI BAKIRKÖY SAHİLİNİN YOLUNU TUTTULAR

LGS sebebiyle, saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

20.06.2020 17:10 | Son Güncelleme: 20.06.2020 17:17

LGS sebebiyle, saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar da Bakırköy sahilinin yolunu tuttu.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sebebiyle, saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. İstanbul'da kısıtlamanın sona ermesinin ardından vatandaşların hava almak için tercih ettikleri yerlerden biri Bakırköy Sahili oldu. Kimisi ailesiyle kimisi de arkadaşlarıyla sahilin yolunu tutanlar yeşil alanlarda oturdu, bisiklete bindi ve çocuk parklarında zaman geçirdi.

ZEYTİNBURNU SAHİLİ'NDE DENİZE GİRDİLER

Öte yandan Zeytinburnu Sahili'nde de kalabalık oluştu. Sahile gelenlerin bir kısmı denize girdi.

KISITLAMA SONRASI BAKIRKÖY SAHİLİNİN YOLUNU TUTTULAR

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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