Kısıtlama sonrası Bakırköy Sahili'nin yolunu tuttular
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Kısıtlama sonrası Bakırköy Sahili'nin yolunu tuttular

LGS sebebiyle, saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Kısıtlama sonrası Bakırköy Sahili'nin yolunu tuttular
20.06.2020 16:47 | Son Güncelleme: 20.06.2020 17:52
LGS sebebiyle, saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar da Bakırköy sahilinin yolunu tuttu.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sebebiyle, saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. İstanbul'da kısıtlamanın sona ermesinin ardından vatandaşların hava almak için tercih ettikleri yerlerden biri Bakırköy Sahili oldu. Kimisi ailesiyle kimisi de arkadaşlarıyla sahilin yolunu tutanlar yeşil alanlarda oturdu, bisiklete bindi ve çocuk parklarında zaman geçirdi.

ZEYTİNBURNU SAHİLİ'NDE DENİZE GİRDİLER

Öte yandan Zeytinburnu Sahili'nde de kalabalık oluştu. Sahile gelenlerin bir kısmı denize girdi.

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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