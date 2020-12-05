Kısıtlama sonrası Afyonkarahisar hayalet şehre döndü

Kısıtlama sonrası Afyonkarahisar hayalet şehre döndü Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında dün geceden bu yana devam eden sokağa çıkma kısıtlaması sonrası kent adeta hayalet şehre döndü.

Kısıtlama sonrası Afyonkarahisar hayalet şehre döndü

AFYONKARAHİSAR - Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında dün geceden bu yana devam eden sokağa çıkma kısıtlaması sonrası kent adeta hayalet şehre döndü. Kent merkezi ile birlikte şehir bağlantı yollarında tarihi görüntüler ortaya çıktı.

Kentte (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği kentte, polis ve jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Kısıtlama kapsamında yollar ve kavşaklarda kontrol noktaları oluşturan ekipler araçlarda ve yayalarda belge kontrolü ile birlikte kimlik sorgulaması yaptı. Kısıtlama kararına vatandaşların çoğunlukta uyduğu gözlenirken, boş kalan cadde ve sokaklar ise adeta terk edilmiş şehir görünümü verdi. Kısıtlama kapsamına Afyonkarahisar halkının büyük çoğunlukta uyduğu görülürken, sokağa çıkanların ise genelde hastaneye gidenler ile İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamına giren çalışan ve izinli kişiler olduğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAYATİ KANAT