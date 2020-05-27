KISITLAMA SONRASI 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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KISITLAMA SONRASI 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramını kapsayan ve 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi.

KISITLAMA SONRASI 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
27.05.2020 09:21 | Son Güncelleme: 27.05.2020 09:21

Koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramını kapsayan ve 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde dört gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Gece 00.00 itibariyle biten kısıtlamanın ardından sabah saatlerinde İstanbullular işlerine gitmek için evlerinden çıkarak yola koyuldu. Kısıtlamanın sonrası haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik havadan görüntülendi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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