Kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi

Kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi
09.05.2020 07:17 | Son Güncelleme: 09.05.2020 07:17

Korona virüs tedbirleri kapsamında 23 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 23 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle başladı. İstanbul'da kısıtlamayla birlikte boşalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü drone ile havadan görüntülendi.

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle 23 büyükşehir ve Zonguldak'da haftasonu geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlama nedeniyle vatandaşların evlerine geçmesiyle, İstanbul adeta sessizliğe büründü. Korona virüs öncesinde normal şartlarda çok yoğun trafiğin olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de kısıtlama sonrası boş kaldığı görüldü. Kısıtlamayla birlikte boşalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Haber
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada! Haber
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!
Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu Haber
Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu
İstanbul Valiliği'nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi Haber
İstanbul Valiliği'nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum Haber
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum
Batı dünyasında siyaset yine hareketli! Trump'tan Merkel'e 'İkinci Dünya Savaşı' telefonu Haber
Batı dünyasında siyaset yine hareketli! Trump'tan Merkel'e "İkinci Dünya Savaşı" telefonu
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti
Pakistan'da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi
Pakistan'da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi
Fatih Terim Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'ı kadroda düşünmüyor
Fatih Terim Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'ı kadroda düşünmüyor
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti
Adı Beşiktaş ile anılan Vincent Aboubakar'a West Ham United talip oldu
Adı Beşiktaş ile anılan Vincent Aboubakar'a West Ham United talip oldu
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüsten 48 vatandaşımız hayatını kaybederken 1848 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüsten 48 vatandaşımız hayatını kaybederken 1848 yeni vaka tespit...
Kan sulandırıcı ilaçlar, koronavirüs hastalarının hayatta kalma şansını yükseltebilir
Kan sulandırıcı ilaçlar, koronavirüs hastalarının hayatta kalma şansını yükseltebilir
Temizlik görevlisi, parkı temizlerken düştüğü yapay gölette boğuldu
Temizlik görevlisi, parkı temizlerken düştüğü yapay gölette boğuldu
ABB'den Gökçek'e 'kazan yangını' yanıtı: Bu hayasız söylemler ancak böyle birinin meşrebine yakışırdı
ABB'den Gökçek'e "kazan yangını" yanıtı: Bu hayasız söylemler ancak böyle birinin meşrebine yakışırdı
65 yaşındaki koca, tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü
65 yaşındaki koca, tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü
Antarktika, koronavirüs salgınında dünyanın en güvenli yeri oldu
Antarktika, koronavirüs salgınında dünyanın en güvenli yeri oldu
Spor Spikeri Ercan Taner liglerin başlatılmasına tepkili: Ben bu işte yokum
Spor Spikeri Ercan Taner liglerin başlatılmasına tepkili: Ben bu işte yokum
Bir anda yere yığılıp kalan yaşlı adamın yardımına yoldan geçen astsubay koştu
Bir anda yere yığılıp kalan yaşlı adamın yardımına yoldan geçen astsubay koştu
Eski eşi tarafından bıçak zoruyla cinsel saldırıya uğrayan kadın avukat: Öldükten sonra mı tutuklanacak?
Eski eşi tarafından bıçak zoruyla cinsel saldırıya uğrayan kadın avukat: Öldükten sonra mı tutuklanacak?
Balığa çıkan itfaiye eri, oltayla 13 kilo 890 gramlık trança balığı yakaladı
Balığa çıkan itfaiye eri, oltayla 13 kilo 890 gramlık trança balığı yakaladı
Başakşehir, Volkan Babacan'a teklif geldiğine dair çıkan haberleri yalanladı
Başakşehir, Volkan Babacan'a teklif geldiğine dair çıkan haberleri yalanladı
Bursaspor'un şampiyon kadrosunun isimleriyle dezenfekte çalışması yapan personele forma hediye edildi
Bursaspor'un şampiyon kadrosunun isimleriyle dezenfekte çalışması yapan personele forma hediye edildi
Son Dakika: Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer etti
Son Dakika: Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer etti
Beyin ameliyatı geçiren eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu iyi
Beyin ameliyatı geçiren eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu iyi
Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü
Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü
Hırsızlar, berber dükkanından açtıkları delikle girdikleri kuyumcudan 400 bin liralık altın çaldı
Hırsızlar, berber dükkanından açtıkları delikle girdikleri kuyumcudan 400 bin liralık altın çaldı
'Fenerbahçe başkanlığı gibi bir düşüncem yok' diyen Acun, kulüp satın almak istiyor
"Fenerbahçe başkanlığı gibi bir düşüncem yok" diyen Acun, kulüp satın almak istiyor
Salgın sebebiyle gönderilen ekipmanların iade edileceğini yalanlayan İngilizler'den itiraf: Türkler imajımızı kurtardı
Salgın sebebiyle gönderilen ekipmanların iade edileceğini yalanlayan İngilizler'den itiraf: Türkler imajımızı...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Deniz Gezmiş Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Irrfan Khan Serdar Ortaç Türkan Şoray Nur Yerlitaş
Spor Ali Koç Can Bartu Fatih Terim Cristiano Ronaldo Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Avrupa Futbol İngiltere
Şu an buradasınız: Kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.5.2020 08:27:26. #1.14#
title