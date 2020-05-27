KISITLAMA SONRA İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIM (1)
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KISITLAMA SONRA İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIM (1)

Koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramını kapsayan ve 4 gün süren 81 ildeki sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk iş gününde İstanbullular sabah saatlerinde işlerine gitmek için sokağa çıktı.

KISITLAMA SONRA İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIM (1)
27.05.2020 08:20 | Son Güncelleme: 27.05.2020 08:20
Koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramını kapsayan ve 4 gün süren 81 ildeki sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk iş gününde İstanbullular sabah saatlerinde işlerine gitmek için sokağa çıktı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde dört gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Gece 00.00 itibariyle biten yasağın ardından sabah saatlerinde İstanbullular işlerine gitmek için evlerinden çıkarak yola koyuldu. Dört günlük yasağın ardından haftanın ilk iş gününde toplu taşıma kullanan vatandaşların maskelerini takarak yolculuk ettiği görüldü. Özel halk otobüsleri ve metrobüsler koltuk sayısının yarısı kadar yolcu alırken, sayı kısıtlaması nedeniyle binemeyen vatandaşlar bir sonraki aracı bekledi. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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