Kısıtlama sona erince sokağa döküldüler
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Kısıtlama sona erince sokağa döküldüler

Antalya'da 09.30-18.30 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile kentin en işlek noktalarında vatandaş ve araç yoğunluğu yaşandı.

Kısıtlama sona erince sokağa döküldüler
28.06.2020 20:34 | Son Güncelleme: 28.06.2020 20:47

Antalya'da 09.30-18.30 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile kentin en işlek noktalarında vatandaş ve araç yoğunluğu yaşandı. Kentte oluşan yoğunluk, drone ile havadan da görüntülendi.

İçişleri Bakanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması saat 18.30'da sona erdi. Antalya'da da kısıtlamanın sona ermesinin ardından sokaklarda, caddelerde ve sahilde vatandaş yoğunluğu yaşandı. Aynı zamanda şehrin en işlek caddesi olarak bilinen 100. Yıl'da da trafiğin oldukça yoğun olduğu gözlendi. Otobüs duraklarında bekleyen bazı vatandaşlar maske takarken, bazı vatandaşların ise sosyal mesafe kuralını göz önünde bulundurmadıkları görüldü. Bazı vatandaşlar da kısıtlamanın ardından Konyaaltı Sahili'ne akın ederek, denize girdi.

Kentteki trafik ve vatandaş yoğunluğu drone ile havadan da görüntülendi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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