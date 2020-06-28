Kısıtlama sona erince sokağa döküldüler
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Kısıtlama sona erince sokağa döküldüler

Kısıtlama sona erince sokağa döküldüler Antalya'da kısıtlamadan sonra oluşan yoğunluk havadan da görüntülendi Antalya'da sokağa çıkma kısıtlaması sona erince, kentin en işlek noktalarında vatandaş ve araç yoğunluğu yaşandı.

28.06.2020 20:27 | Son Güncelleme: 28.06.2020 20:50

Kısıtlama sona erince sokağa döküldüler

Antalya'da kısıtlamadan sonra oluşan yoğunluk havadan da görüntülendi

ANTALYA - Antalya'da sokağa çıkma kısıtlaması sona erince, kentin en işlek noktalarında vatandaş ve araç yoğunluğu yaşandı. Kentte oluşan yoğunluk, drone ile havadan da görüntülendi.

İçişleri Bakanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması saat 18.30'da sona erdi. Antalya'da da kısıtlamanın sona ermesinin ardından sokaklarda, caddelerde ve sahilde vatandaş yoğunluğu yaşandı. Aynı zamanda şehrin en işlek caddesi olarak bilinen 100. Yıl'da da trafiğin oldukça yoğun olduğu gözlendi. Diğer yandan otobüs durakların da bekleyen bazı vatandaşlar maske takarken bazı vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralını göz önünde bulundurmadıkları görüldü.

Bazı vatandaşlar da kısıtlamanın ardından Konyaaltı Sahili'ne akın ederek, denize girdi. Öte yandan kentteki trafik ve vatandaş yoğunluğu drone ile havadan da görüntülendi.

Kısıtlama sona erince sokağa döküldüler

Kaynak: İHA

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