Kısıtlama sona erdi, vatandaşlar caddelere akın etti
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İçişleri Bakanlığı, Zonguldak

Kısıtlama sona erdi, vatandaşlar caddelere akın etti

Kısıtlama sona erdi, vatandaşlar caddelere akın etti Zonguldak'ta gece saatlerinden itibaren sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasının ardından vatandaşlar sokaklara akın etti.

20.04.2020 20:08 | Son Güncelleme: 20.04.2020 20:11
Kısıtlama sona erdi, vatandaşlar caddelere akın etti

Kısıtlama sona erdi, vatandaşlar caddelere akın etti

ZONGULDAK - Zonguldak'ta gece saatlerinden itibaren sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasının ardından vatandaşlar sokaklara akın etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulandı. Hafta sonu adeta hayalet şehre dönen Zonguldak, kısıtlamanın sona ermesinin ardından vatandaşlar sokağa çıktı.

Kentin en işlek caddesinde hafta sonu sessizliği kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte sona erdi. Caddede yine yoğunluk oluştu. Banka ATM'leri önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyulması için sık sık uyarıldı.

Polis ekipleri kalabalığı uyararak sosyal mesafeye uyulmaları evde kalmaları konusunda anonslar yaptı. Bazı vatandaşlar marketlere giderek alışveriş yaptı. Bazı vatandaşlar bankalarda ödeme yaptı.

Kısıtlama sona erdi, vatandaşlar caddelere akın etti

Kaynak: İHA

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