Kısıtlama sona erdi, trafik çilesi başladı
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Kısıtlama sona erdi, trafik çilesi başladı

İhlas Haber Ajansı / Davut Has - Haberler | Güncel

Kısıtlama sona erdi, trafik çilesi başladı Haftanın ilk mesai sabahı yüzde 40 trafik yoğunluğu başladı Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde İstanbul'da E-5 Karayolunda trafik yoğunluğu yaşandı.

Kısıtlama sona erdi, trafik çilesi başladı

Haftanın ilk mesai sabahı yüzde 40 trafik yoğunluğu başladı

İSTANBUL - Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde İstanbul'da E-5 Karayolunda trafik yoğunluğu yaşandı. İl genelinde yaşanan trafik yoğunluğunun da yüzde 40 olduğu görüldü.

COVİD -19 ile mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından E-5 Karayolu Halıcıoğlu Mevki Edirne yönünde haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu oluştu.

Haftanın ilk iş günü olması nedeniyle mesaiye başlayacak olan İstanbullular evlerinden yollara çıkarak trafik hareketliliği oluşturdu. 31 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kent genelinde yaşanan trafik yoğunluğunun yüzde 40 olduğu görüldü.

Kısıtlama sona erdi, trafik çilesi başladı
Kısıtlama sona erdi, trafik çilesi başladı
Kısıtlama sona erdi, trafik çilesi başladı
Kısıtlama sona erdi, trafik çilesi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Davut Has

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