Kısıtlama sona erdi, cadde, sokak ve iş yerleri hareketlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kısıtlama sona erdi, cadde, sokak ve iş yerleri hareketlendi

Kısıtlama sona erdi, cadde, sokak ve iş yerleri hareketlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tüm Türkiye'de uygulanan 17 günlük tam kapanma dönemi bugün sona erdi.

Tüm Türkiye'de uygulanan 17 günlük tam kapanma dönemi bugün sona erdi. Bugünden itibaren 1 Haziran'a kadar ülke genelinde ve Niğde'de kademeli normalleşme tedbirleri uygulanacak. Tam kapanma sonrası ve haftanın ilk iş günü nedeniyle caddeler, bankalar ve iş yerlerinde insan yoğunluğu oluştu.

17 gün boyunca evde kalan Niğdeliler tam kapanma sonrası çarşıya akın etti. 17 günlük kapanmada berberlerin de kapalı olması nedeniyle berberlerin yoğun olduğunu ifade eden Berber Ahmet, "19 gün kapanmadan dolayı vatandaşlardan yoğun bir talep var. Bu yoğunluktan dolayı randevu ile çalışıyoruz. Tabii olan bizim gibi küçük esnaflara oluyor. Son 1 buçuk yıldır yıprandık. İnşallah en kısa zamanda düzelecek, yoğunluk oluşturmadan randevu sistemiyle çalışmaya çalışacağız" dedi.

Oto yıkamacılar yoğunluk yaşıyor

Tüm sektörlerde kapanma yoğunluğu yaşarken oto tamircileri ve yıkamacıları da yoğunluk yaşıyor. Uzun sürenin ardından arabaların kirlendiğini söyleyen Yıkamacılar, kapanma sonrası sıra ile araba yıkama hizmeti sunuyorlar. - NİĞDE

Kısıtlama sona erdi, cadde, sokak ve iş yerleri hareketlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Tam kapanma' sona erdi, 'kademeli normalleşme' başladı
"Tam kapanma" sona erdi, "kademeli normalleşme" başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma dönemi saat 05.00 itibarıyla sona erdi
Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma dönemi saat 05.00 itibarıyla sona erdi
Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar sürecek 'kademeli normalleşme' dönemi saat 05.00 itibarıyla başladı
Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar sürecek "kademeli normalleşme" dönemi saat 05.00 itibarıyla başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Pınar Altuğ Yeliz Kuvancı Nur Fettahoğlu
Spor Muslera Arda Turan Fatih Terim Cüneyt Çakır Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kısıtlama sona erdi, cadde, sokak ve iş yerleri hareketlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 13:53:55. #1.16#

title