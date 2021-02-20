Kısıtlama sessizliği - Kadıköy/Üsküdar
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Kısıtlama sessizliği - Kadıköy/Üsküdar

20.02.2021 11:17 | Son Güncelleme: 20.02.2021 11:22

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentin işlek meydanları ve ana arterlerinde sakinlik sürüyor.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentin işlek meydanları ve ana arterlerinde sakinlik sürüyor.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda dün saat 21.00'de başlayan ve pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde sakinlik yaşanıyor.

Kısıtlama sessizliği - Kadıköy/Üsküdar
Kısıtlama sessizliği - Kadıköy/Üsküdar
Kısıtlama sessizliği - Kadıköy/Üsküdar
Kısıtlama sessizliği - Kadıköy/Üsküdar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Alperen Kaya

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