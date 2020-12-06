"Kısıtlama" sessizliği
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"Kısıtlama" sessizliği

06.12.2020 22:11 | Son Güncelleme: 06.12.2020 22:15

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hayata geçirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Kırşehir'de cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hayata geçirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Kırşehir'de cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Kırşehir'de genel olarak cadde ve sokaklarda sakinlik gözlendi.

Kentte caddeler ve sokaklar, araç ve insan yoğunluğunun azalmasıyla sessiz günlerini yaşadı.

Ankara, Atatürk, Lise ve Terme Caddeleri ile Ahi ve Cacabey Meydanları, tedbirler nedeniyle en sakin günlerini yaşadı.

Kırşehir Belediyesi temizlik ekiplerinin çalışma yaptıkları görüldü.

Kent merkezinde polis ekipleri denetimlerini sürdürdü.

'Kısıtlama' sessizliği
'Kısıtlama' sessizliği
'Kısıtlama' sessizliği
'Kısıtlama' sessizliği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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