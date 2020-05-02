Kısıtlama sebebiyle parklarda yatıp kalkıyordu...Kendini bıçaklayıp 7.kez ölmek istedi
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Kısıtlama sebebiyle parklarda yatıp kalkıyordu...Kendini bıçaklayıp 7.kez ölmek istedi

Kısıtlama sebebiyle parklarda yatıp kalkıyordu...Kendini bıçaklayıp 7.kez ölmek istedi
02.05.2020 14:15 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:19

Kısıtlama sebebiyle parklarda yatıp kalkıyordu.

Kısıtlama sebebiyle parklarda yatıp kalkıyordu...Kendini bıçaklayıp 7.kez ölmek istedi

Sokağa çıkma kısıtlamasında parklarda yatıp kalkan kişi, İzmir'de ablasının paralarını çaldığını, eniştesinin korkusundan ölmek istediğini öne sürdü

İntihar etmeye çalışan genç adam; "Korkumdan İzmir'e gidemiyorum, bu yüzden intihara kalkıştım" diye konuştu

BURSA - Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında parklarda yatıp kalkan bir genç, eniştesinin kendisini öldüreceğini iddia ederek bıçakla intihara kalkıştı. Daha önce de 6 kez intihara kalkışan 39 yaşındaki Emrah Sürer, "İzmir'den ablamın paralarını çalarak kaçtım. 2 aydır Bursa'dayım. Eniştem beni öldürecek. Onun korkusundan intihara kalkıştım" dedi. 7.kez ölümden dönen Emrah Sürer ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah Sürerbir süre önce İzmir'de ablasının paralarını çalarak Bursa'ya kaçtı. Bursa'da çaldığı paraları harcadıktan sonra meteliksiz kalan Sürer, park ve bahçelerde yatmaya başladı. Eniştesinin korkusundan İzmir'e bir daha dönemeyen Sürer, intihar etmeye kalkıştı.

Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı parklarda yatıp kalkan Sürer, ekmek bıçağını göğsüne sapladı. Sürer'i vatandaşlar tuttu. Yaralı adam elindeki bıçak alındıktan sonra banka oturtularak polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Emrah Sürer'e yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürdü.

"Eniştemin korkusundan İzmir'e dönemiyorum

Ablasının kendi maaşını aldığını iddia eden ve daha sonra dayanamayıp ablasının paralarını çalarak Bursa'ya kaçtığını söyleyen Emrah Sürer, "İzmir'den ablamın paralarını çalarak kaçtım. 2 aydır Bursa'dayım. Eniştem beni öldürecek, korkumdan İzmir'e gidemiyorum, bu yüzden intihara kalkıştım. Lütfen bana yardım edin, ben İzmir'e gitmek istemiyorum" diye konuştu.

Kısıtlama sebebiyle parklarda yatıp kalkıyordu...Kendini bıçaklayıp 7.kez ölmek istedi

Kaynak: İHA

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