Kısıtlama saatlerinde tabanca ile yakalandı
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Kısıtlama saatlerinde tabanca ile yakalandı

Kısıtlama saatlerinde tabanca ile yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle ihbar edilen şahsın üzerinde 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle ihbar edilen şahsın üzerinde 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Odunpazarı ilçesi 71 Evler mahallesi üzerinde rahatsızlık veren şahısların olduğu ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerine gitti. Bahse konu olan adrese intikal eden ekipler bölgede yapılan çalışma sonucunda bir araç içerisindeki M.K. isimli şahsın üzerinde yaptığı aramada 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi. Sokağa çıkma yasağı ihlalinden gerekli idari yaptırım uygulanan şahsa, ayrıca ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma suçundan adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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