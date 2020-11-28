Kısıtlama saatlerinde sokakta tartıştılar: 5 gözaltı
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Kısıtlama saatlerinde sokakta tartıştılar: 5 gözaltı

28.11.2020 23:05 | Son Güncelleme: 28.11.2020 23:09
Kısıtlama saatlerinde sokakta tartıştılar: 5 gözaltı

Düzce'de sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde alacak verecek yüzünden tartıma çıktı.

Düzce'de sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde alacak verecek yüzünden tartıma çıktı. Olaya müdahil olan polis ekiplerine direnen 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, Düzce'nin Metek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alacak verecek nedeniyle iki aile arasında tartışma çıktı. Evde başlayan tartışma sokağa taştı. Olayı gören vatandaşlar durumu Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kısıtlamada sokakta tartışan şahısları ayırmak için çalışma yaptı. Bu esnada şahıslar polislere karşı mukavemette bulununca bölgeye çok sayıda emniyet mensubu sevk edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasında alacak verecek nedeni ile kavga eden şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasında olmalarından dolayı 3 bin 150'şer lira idari para cezası yazıldı. - DÜZCE

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Kısıtlama saatlerinde sokakta tartıştılar: 5 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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