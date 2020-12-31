Kısıtlama saatlerinde satış yapmak için iş yerine gizli giriş yaptırdı

Esenyurt'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama saatlerinde satış yapmak için iş yerine gizli bir giriş yaptıran esnaf, polis baskınıyla yakalandı.