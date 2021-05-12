Kısıtlama saatlerinde alkol satışı yapan 2 kişi yakalandı
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Kısıtlama saatlerinde alkol satışı yapan 2 kişi yakalandı

Kısıtlama saatlerinde alkol satışı yapan 2 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek otomobilden alkol satışı yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek otomobilden alkol satışı yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, şehir merkezinde devriye görevindeki İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güllük mahallesi Balkan caddesinde otomobilde bulunan 2 kişinin kısıtlama kurallarına uymayarak alkol sattığını tespit etti. Kısa süreli kovalamaca sonucu durdurulan araçta M.B. ve B.G. isimli şüpheliler yakalandı.

Araçta yapılan arama ve kontrollerde çok sayıda alkol ele geçirilirken, şüphelilere 17 bin lira idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kısıtlama saatlerinde alkol satışı yapan 2 kişi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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