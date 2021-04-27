Kısıtlama saatine uymayan iş yerlerine göz açtırılmıyor
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Kısıtlama saatine uymayan iş yerlerine göz açtırılmıyor

Kısıtlama saatine uymayan iş yerlerine göz açtırılmıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Korona Virüs salgını dolayısıyla kısıtlama saatine uymayan işletmeler polis ekiplerinin denetiminden kaçamıyor.

Korona Virüs salgını dolayısıyla kısıtlama saatine uymayan işletmeler polis ekiplerinin denetiminden kaçamıyor.

Tüm Türkiye'de uygulanan ve saat 18.00 itibariyle faaliyetlerine son vermesi gereken işletmelerle ilgili denetimler yapan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kurallara uymayan işletme sahiplerini hem uyarıyor hem de cezai işlem uyguluyor. Alınan kararlara uymayarak faaliyetlerine devam eden işletmelere yönelik denetimlerin sıklıkla devam edeceği ise vurgulandı. - ADIYAMAN

Kısıtlama saatine uymayan iş yerlerine göz açtırılmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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