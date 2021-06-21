Kısıtlama saatinde yola atlayan çocuğa motosiklet çarptı
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Kısıtlama saatinde yola atlayan çocuğa motosiklet çarptı

İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir - Haberler | 3. Sayfa

Kısıtlama saatinde yola atlayan çocuğa motosiklet çarptı Erzincan'da kısıtlama saatleri içerisinde, mahalle arasında bir anda yola fırlayan çocuğa motosiklet çarptı.

Kısıtlama saatinde yola atlayan çocuğa motosiklet çarptı

ERZİNCAN - Erzincan'da kısıtlama saatleri içerisinde, mahalle arasında bir anda yola fırlayan çocuğa motosiklet çarptı. 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Erzincan merkez Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 FE 505 plakalı motor sürücüsü ara sokakta ilerlerken bir anda önüne çıkan 7 yaşındaki Afgan uyruklu B.N'yi fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle sarsılıp yere düşen çocuk yaralandı. Olayı fark eden çocuğun ailesi 112'yi arayarak yardım istedi. Yaralı çocuk sağlık ekiplerince Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerindeyken sürücüyü göremedi. Daha sonra olay yerine gelen bir şahıs kendini sürücü olarak tanıttı. Ekipler gelen şahsın sürücü olmadığını anlayınca motoru bağladı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kısıtlama saatinde yola atlayan çocuğa motosiklet çarptı
Kısıtlama saatinde yola atlayan çocuğa motosiklet çarptı
Kısıtlama saatinde yola atlayan çocuğa motosiklet çarptı
Kısıtlama saatinde yola atlayan çocuğa motosiklet çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir

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