Kısıtlama saatinde trafikte "yok artık" dedirten hareket
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Kısıtlama saatinde trafikte "yok artık" dedirten hareket

İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR - Haberler | 3. Sayfa

Kısıtlama saatinde trafikte "yok artık" dedirten hareket Bursa'da kamyonet sürücüsü uygulama noktasını görünce ana yolda geri geri kaçmaya çalıştı Bursa'da bir kamyonet sürücüsü hafta sonu kısıtlama saatinde uygulama noktasını görünce geri geri kaçmak istedi, o anlar kameralara yansıdı.

Kısıtlama saatinde trafikte "yok artık" dedirten hareket

Bursa'da kamyonet sürücüsü uygulama noktasını görünce ana yolda geri geri kaçmaya çalıştı

BURSA - Bursa'da bir kamyonet sürücüsü hafta sonu kısıtlama saatinde uygulama noktasını görünce geri geri kaçmak istedi, o anlar kameralara yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer İlçesi Ata Bulvarı üzerinde bulunan uygulama noktasında meydana geldi.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde kamyonet sürücüsünün uygulama noktasını görünce geri geri kaçtığı görüldü.

Kısıtlama saatinde trafikte 'yok artık' dedirten hareket
Kısıtlama saatinde trafikte 'yok artık' dedirten hareket
Kısıtlama saatinde trafikte 'yok artık' dedirten hareket
Kısıtlama saatinde trafikte 'yok artık' dedirten hareket

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR

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