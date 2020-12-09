Kısıtlama saatinde sokağa çıkıp hırsızlık yaptı
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Kısıtlama saatinde sokağa çıkıp hırsızlık yaptı

09.12.2020 07:38 | Son Güncelleme: 09.12.2020 07:42

Bursa'da iş yerine giren hırsız arka mahallede yakalandı.

Bursa'da iş yerine giren hırsız arka mahallede yakalandı.

Merkez Yıldırım ilçesi Çiçek Caddesi'nde bulunan bir lokantaya giren hırsız bilgisayarı alarak kaçtı.

Bu sırada devriye gezen ekipler, iş yerinin kapısının açık olduğunu fark ederek hırsızlıktan şüphelendi.

Bölgeye yoğunlaşan ekipler çevrede gezen bir kişiye izin belgesini soruldu. İzin belgesi olmayan kişinin bilgilerini kontrol eden ekipler, şahsın daha önceden hırsızlıktan sabıkasının olduğunu öğrendi.

İş yerinin kameralarını da inceleyen polis, şüphelinin lokantadan bilgisayar çaldığını tespit etti.

Şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Kısıtlama saatinde sokağa çıkıp hırsızlık yaptı
Kısıtlama saatinde sokağa çıkıp hırsızlık yaptı
Kısıtlama saatinde sokağa çıkıp hırsızlık yaptı
Kısıtlama saatinde sokağa çıkıp hırsızlık yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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