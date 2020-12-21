Kısıtlama saatinde misafirlik pahalıya patladı
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Kısıtlama saatinde misafirlik pahalıya patladı

21.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:06
Kısıtlama saatinde misafirlik pahalıya patladı

Bursa'da kısıtlamada misafirlikten geldiklerini belirten 4 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa'da kısıtlamada misafirlikten geldiklerini belirten 4 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alınırken, 'Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak' ve 'Maske Takmamak' suçundan da 16 bin 344 TL para cezası uygulandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, 16 LM 840 plakalı aracı durdurdu.

Araçta bulunan D.U., İ.S., H.Ö. ve D.B., misafirlikten geldiklerini belirtti. Şahısların hal ve hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri araçta arama yaptı.

Yapılan aramalarda bir miktar esrar, kağıtlar arasına sıkıştırılmış bonzai ve uyuşturucu madde kullanmak için düzenek bulundu. Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak ve Maske Takmamak suçlarından 16 bin 344 TL parası uygulanan 4 şüpheli, gözaltına alınarak karakola götürüldü. - BURSA

Kısıtlama saatinde misafirlik pahalıya patladı
Kısıtlama saatinde misafirlik pahalıya patladı
Kısıtlama saatinde misafirlik pahalıya patladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 11:35:56. #1.14#
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