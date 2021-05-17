Kısıtlama saatinde husumetlisini öldürdü
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Kısıtlama saatinde husumetlisini öldürdü

Kısıtlama saatinde husumetlisini öldürdü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de 2 yıl önce kavga ettikten sonra aralarında husumet oluştuğu öğrenilen Mustafa Koca (38) ve Kerim Enes B.(21) gece sokakta karşılaşanıca tartıştı.

ESKİŞEHİR'de 2 yıl önce kavga ettikten sonra aralarında husumet oluştuğu öğrenilen Mustafa Koca (38)  ve Kerim Enes B.(21)  gece sokakta karşılaşanıca tartıştı. Kerim Enes B., yanında taşıdığı bıçakla Koca'yı göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 01.45 sıralarında Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'nde meydana geldi. İki yıl önce bir içkili mekanda kavga eden Mustafa Koca ve Kerim Enes B. arasında husumet oluştu. Dün gece ikili Büyükdere Mahallesi Saygılı sokakta karşılaşınca aralarında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kerim Enes B. yanında taşıdığı bıçakla Mustafa Koca'yı göğsünden bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Koca, ambulansla Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Koca, hayatını kaybetti. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, katil zanlısının Kerim Enes B. olduğunu belirledi. Evinde yakalanan Kerim Enes B. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünde geçirilen katil zanlısı sorgusu için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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