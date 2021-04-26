KISITLAMA SAATİNDE GEZERKEN DERE YATAĞINA DÜŞTÜ, EKİPLER KURTARDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KISITLAMA SAATİNDE GEZERKEN DERE YATAĞINA DÜŞTÜ, EKİPLER KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da kısıtlama saatlerinde sokağa çıkarak dere kenarında yürüyen Sezai D. (31), dengesini kaybederek 3 metre yüksekten dere yatağına düştü.

BURSA'da kısıtlama saatlerinde sokağa çıkarak dere kenarında yürüyen Sezai D. (31), dengesini kaybederek 3 metre yüksekten dere yatağına düştü. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarılan Sezai D., hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi'ne bağlı Değirmenönü Mahallesi Değirmenönü Caddesi kenarında bulunan Deliçay Deresi'nde meydana geldi. Kısıtlama saatlerinde 2 arkadaşıyla birlikte dere kenarında sohbet eden Sezai D., dengesini kaybederek yaklaşık 3 metrelik yükseklikten dere yatağına düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polisi gören Sezai D.'nin arkadaşları olay yerinden kaçtı. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sezai D. itfaiye ekipleri tarafından dere yatağından çıkarıldı. Yaralanan Sezai D., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmaya başladı.

KISITLAMA SAATİNDE GEZERKEN DERE YATAĞINA DÜŞTÜ, EKİPLER KURTARDI
KISITLAMA SAATİNDE GEZERKEN DERE YATAĞINA DÜŞTÜ, EKİPLER KURTARDI
KISITLAMA SAATİNDE GEZERKEN DERE YATAĞINA DÜŞTÜ, EKİPLER KURTARDI
KISITLAMA SAATİNDE GEZERKEN DERE YATAĞINA DÜŞTÜ, EKİPLER KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika... Kısıtlamada mangal ile alkol keyfi hem pahalıya patladı hem de hastanede bitti
Son dakika... Kısıtlamada mangal ile alkol keyfi hem pahalıya patladı hem de hastanede bitti
Arkadaşında kalan sevgilisiyle tartışınca olayla alakası olmayan insanların evini ateşe verdi
Arkadaşında kalan sevgilisiyle tartışınca olayla alakası olmayan insanların evini ateşe verdi
Kan donduran gece! Önce eşini öldürdü, sonra evini ve aracını ateşe verdi
Kan donduran gece! Önce eşini öldürdü, sonra evini ve aracını ateşe verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Adnan Menderes Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Ebru Gündeş Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Rıza Çalımbay Mete Kalkavan Aykut Kocaman Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KISITLAMA SAATİNDE GEZERKEN DERE YATAĞINA DÜŞTÜ, EKİPLER KURTARDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 08:45:13. #1.16#

title