Kısıtlama saatinde D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu
07.12.2020 21:26 | Son Güncelleme: 07.12.2020 21:34
SOKAĞA çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşandı.
SOKAĞA çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşandı. Bostancı D-100 Karayolu'nda yaşanan araç yoğunluğu dikkat çekti.
- İstanbul
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından trafik yoğunluğu devam etti. Saat 21.00'i gösterdikten sonra Bostancı D-100 Karayolu'nda araçlar yoğunluk oluşturdu.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı