Kısıtlama saatinde D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu
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Kısıtlama saatinde D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu

07.12.2020 21:26 | Son Güncelleme: 07.12.2020 21:34
Kısıtlama saatinde D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu

SOKAĞA çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşandı.

SOKAĞA çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşandı. Bostancı D-100 Karayolu'nda yaşanan araç yoğunluğu dikkat çekti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından trafik yoğunluğu devam etti. Saat 21.00'i gösterdikten sonra Bostancı D-100 Karayolu'nda araçlar yoğunluk oluşturdu. 


- İstanbul
Kısıtlama saatinde D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu
Kısıtlama saatinde D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu
Kısıtlama saatinde D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu
Kısıtlama saatinde D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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