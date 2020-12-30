Kısıtlama saatinde çaldığı otomobil ile kaza yapan şüpheli hastanelik oldu
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Kısıtlama saatinde çaldığı otomobil ile kaza yapan şüpheli hastanelik oldu

30.12.2020 09:59 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:03
Kısıtlama saatinde çaldığı otomobil ile kaza yapan şüpheli hastanelik oldu

Elazığ'da kısıtlama saatleri içerisinde çaldığı otomobil ile kaçarken kaza yapan şüpheli, hastanelik oldu.

Elazığ'da kısıtlama saatleri içerisinde çaldığı otomobil ile kaçarken kaza yapan şüpheli, hastanelik oldu.

Olay, gece kısıtlama saatleri içerisinde merkeze bağlı Üniversitesi Mahallesi Yahya Kemal Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli O.A, cadde üzerinde çalışır vaziyette olan paket sevisinde kullanılan 23 DU 617 plakalı aracı alarak kaçtı. Yaklaşık 500 metre giden şüpheli, otomobili Fırat Üniversitesi Hastanesi kavşağında refüje çarparak devirdi. Kazada şüpheli yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavisi tamamlanmasının ardından emniyete götürülecek olan şüpheli hakkında hırsızlık ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden işlem yapılacağı bildirildi. - ELAZIĞ

Kısıtlama saatinde çaldığı otomobil ile kaza yapan şüpheli hastanelik oldu
Kısıtlama saatinde çaldığı otomobil ile kaza yapan şüpheli hastanelik oldu
Kısıtlama saatinde çaldığı otomobil ile kaza yapan şüpheli hastanelik oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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