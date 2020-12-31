Kısıtlama öncesinde Sultanahmet'te yoğunluk

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve yılbaşı öncesi Sultanahmet Meydanı'nda yoğunluk oluştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00 itibariyle başlayacak ve Pazartesi 05.00'e kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Sultanahmet Meydanı vatandaşların ve turistlerin akınına uğradı. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşları ile turistler gezip fotoğraf çektirdi. Devriye gezen polisler, zaman zaman vatandaşlara sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu.

"SON SAATLERİMİZDE AYASOFYA'DA NAMAZ KILIP DUA EDECEĞİZ"

Ayasofya Camii'ni ziyaret eden Bahattin Çiftçi, "Karantina süreci başlamadan önce çıkıp gezmek istedik. 4-5 gün evlere kapanacağız. Onun öncesinde de son saatlerimizi böyle güzel bir yerde geçirelim, stres atalım dedik. Ayasofya camiye çevrildikten sonra hep gelip görmek istiyordum, bugüne nasip oldu. Birazdan Ayasofya'nın içerisine girip dua etmek istiyoruz. Namaz kılacağız, son saatlerimizi de böyle değerlendireceğiz. Yeni yılda maskelerden kurtulmayı ve hastalığın geçmesini temenni ediyoruz" dedi.

Doğulan Aslan ise, "Bu güzel havayı değerlendirelim istedik. Son saatlerde Ayasofya'yı ziyaret edip eve döneceğiz. Bugünü sıradan bir gün gibi geçireceğiz, ekstra bir değişiklik olmayacak. 3 gün boyunca evdeyiz, evlere kapanmadan öncesinde son saatlerimizi burada geçirmek istedik. Hava da çok güzeldi, ailecek bu son saatleri değerlendirmek istedik" diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı