Kısıtlama öncesinde ihtiyaç sahibi bin 200 aileye yardım kolisi dağıtıldı
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Kısıtlama öncesinde ihtiyaç sahibi bin 200 aileye yardım kolisi dağıtıldı

Cide Kaymakamlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında Arefe Günü ve Ramazan Bayramı süresince 4 gün uygulanacak olan kısıtlama öncesinde ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıtımını sürdürüyor.

Kısıtlama öncesinde ihtiyaç sahibi bin 200 aileye yardım kolisi dağıtıldı
22.05.2020 13:12 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:15

Cide Kaymakamlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında Arefe Günü ve Ramazan Bayramı süresince 4 gün uygulanacak olan kısıtlama öncesinde ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıtımını sürdürüyor. Bu kapsamda Cide Kaymakamlığı tarafından 1 günde ihtiyaç sahibi bin 200 aileye yardım kolisi ulaştırıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Arefe Günü ve Ramazan Bayramı süresince 4 gün boyunca 81 İl'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlama nedeniyle Cide Kaymakamlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin mağdur olmaması için yardım kolisi ulaştırılması devam ediyor. Bu kapsamda Cide Kaymakamlığı tarafından ilçeye bağlı 15 mahalle ve 75 köyde tespit edilen yaklaşık bin 200 aileye içlerinde çeşitli erzaklar olan gıda kolisi dağıtıldı. Ayrıca, 300 aileye ise kıyma yardımı yapıldı. Cide Kaymakamlığı tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından şimdiye kadar toplam 6 bin 500 yardım kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

"24 bin nüfuslu ilçemizde şu ana kadar 6 bin 500 yardım kolisi dağıttık"

Cide'nin 24 bin 500 nüfusunun bulunduğunu ve kısıtlamaların başladığın günden itibaren şu ana kadar 6 bin 500 yardım kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirten Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, "65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkış kısıtlaması başladığı an vatandaşlarımızın sıkıntı çekmemesi adına gıda kolisi dağıtma projesi başlatmıştık. Bu kapsamda öncelikle tek başına yaşayan kimsesi olmayan vatandaşlarımıza gıda kolisi ulaştırmaya başlamıştık ardında ise muhtaç kimlere dağıtmaya başladık ve toplam şimdiye kadar 6 bin 500 adet yardım kolisi dağıttık. İlçemizin 24 bin 500 nüfusu var ve 24 bin 500 nüfuslu ilçede 6 bin 500 kolinin yardım kolisinin dağıtılması, koli almayan hane kalmadı anlamına geliyor çok şükür. Hatta birçok haneye ikinci ve üçüncü kolileri gitti aralıklarla. Biz bu süreçte şükürler olsun devletimizin tüm varlığını ilçemizde göstermek nasip oldu. Bugün bin 200 adet koli dağıtacağız Ramazan Bayramı öncesi sokağa çıkış kısıtlaması başlamadan son kolilerimizi dağıtmış olacağız. İlçemizdeki 15 mahalle ve 75 köyümüzde dağıtım yapacağız. Bugün 20 aracımız 510 kilometrelik köy ve 100 kilometrelik mahalle yol ağımızda kapı kapı dolaşarak yardımlarımızı vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Cide'de 700 kişilik Vefalılar Grubu ile çalışıyoruz ve 6 bin 500 koliyi hane-hane, kapı-kapı dolaşarak dağıttık tespit ettiğimiz tüm vatandaşlarımıza ulaştık. 81 ilde başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında ilçe merkezine çok uzak köylerimiz var. Bazı köylerimiz 2,5 saat mesafede köylerimiz var. Bu vatandaşlarımızın hem maddi yönden hem de ulaşım yönünden imkanları çok kısıtlı olacağını düşündük ve diğer dağıttığımız kolilerden farklı olarak daha büyük dağıtarak bir ailenin 10 günlük gıda ihtiyacını giderecek gıda kolisi hazırladık ve inşallah bugün bin 200 aileye ulaşacak" dedi.

İlçedeki bazı iş adamları ve STK'ların destek verdiği yardım kampanyasının dağıtımını ise, Cide Avcılar ve Atıcılar İhtisas Kulübü üyeleri, Cide Kemerli Mahallesi Derneği, İmamlar, Muhtarlar Öğretmenler ve Vefa Destek Grubuna gönüllü olarak dahil olan vatandaşlar tarafından gerçekleştirildi.

Türk Kızılay'ı tarafından ise 300 kilo kuşbaşı et, koli yardımıyla birlikte ihtiyaçta öncelikli ailelere dağıtıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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