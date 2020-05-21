Kısıtlama öncesi vatandaşlar pazara akın etti, sosyal mesafe hiçe sayıldı
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Kısıtlama öncesi vatandaşlar pazara akın etti, sosyal mesafe hiçe sayıldı

Kısıtlama öncesi vatandaşlar pazara akın etti, sosyal mesafe hiçe sayıldı Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Akçakale'de bayram öncesi uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar pazara akın etti.

21.05.2020 15:36 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:38

Kısıtlama öncesi vatandaşlar pazara akın etti, sosyal mesafe hiçe sayıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Akçakale'de bayram öncesi uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar pazara akın etti.

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Ramazan Bayramı boyunca 81 ilin tamamında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına 2 gün kaldı. 23 Mayıs 00.00'da başlayacak ve 26 Mayıs 00.00'da sona erecek olan kısıtlama öncesi bayramı evlerinde geçirecek olan vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak çocukları ile birlikte ilçede kurulan semt pazarına akın etti. Vatandaşlar bayram alışverişi için adeta bir birleriyle yarıştı.

Vatandaşların pazara geldiğini de fırsat bulan pazarcı esnafı, bağırarak vatandaşların tezgahlarına yönelmelerini sağlamaya çalıştı.

Kısıtlama öncesi vatandaşlar pazara akın etti, sosyal mesafe hiçe sayıldı

Kaynak: İHA

Manşet

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