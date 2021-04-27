Kısıtlama öncesi vatandaşlar kuruyemişçiye koştu
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Kısıtlama öncesi vatandaşlar kuruyemişçiye koştu

Kısıtlama öncesi vatandaşlar kuruyemişçiye koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün akşam açıklanan 18 günlük tam kapanma kararından sonra Eskişehirliler, kuruyemişçilere akın etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün akşam açıklanan 18 günlük tam kapanma kararından sonra Eskişehirliler, kuruyemişçilere akın etti.

Dün akşam yapılan tam kapanma açıklamasından sonra hem Ramazan için hem de Ramazan Bayramı için hurma, şeker, fıstık, fındık gibi ürünler almak isteyen vatandaşlar kuruyemişçilerde yoğunluk oluşturdu. Kuruyemişçiler, düne göre bugünkü satışlarda yüzde 90 civarında bir artış yaşandığını belirtti.

Yıllardır şehir merkezinde kuruyemiş işletmesi bulunan Recai Polat, "Kısıtlamalar nedeniyle vatandaşlar bayram alışverişini elde kalan son 3 günde yapmaya çalışıyor. Dolaysıyla hem Ramazan ayı hem de kısıtlama nedeniyle hurmalar, kuru meyveler, fıstık, fındık ne varsa yok satılıyor. Bugün o kadar yoğunluk var ki dükkandakileri sattık. Depodan yeni ürünleri getirdik. O da bitmek üzere. Çok kalabalık yani. Geçen haftaya göre bakılınca satışlar yüzden 80-90'e kadar arttı. Burası kuruyemişçilerin olduğu sokak. Bizim dükkandan sabahtan sadece en az 200 kişi alış veriş yaptı. Sokağa bakılınca adım atacak yer kalmadı. Her dükkanın önünde kuyruk var. Vatandaş evde kalacağı için, kısıtlama süresinde bayram yaşanacağı için bu insan akını perşembe gününe kadar devam edecek" diye konuştu.

"Ürünler arasında en çok satılan hangileri" sorusuna da yanıt veren Polat, "En çok satılan ürünler hurma, misafir şekeri, bayram şekeri, fıstıklardır. Ama az çok her ürüne talep var" dedi. - ESKİŞEHİR

Kısıtlama öncesi vatandaşlar kuruyemişçiye koştu
Kısıtlama öncesi vatandaşlar kuruyemişçiye koştu
Kısıtlama öncesi vatandaşlar kuruyemişçiye koştu
Kısıtlama öncesi vatandaşlar kuruyemişçiye koştu
Kısıtlama öncesi vatandaşlar kuruyemişçiye koştu
Kısıtlama öncesi vatandaşlar kuruyemişçiye koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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