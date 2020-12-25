Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu
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Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu

25.12.2020 17:48 | Son Güncelleme: 25.12.2020 17:52
Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu

56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Sakarya'nın merkezinde oluşan trafik yoğunluğu artış göstererek zaman zaman da durma noktasına geldi.

56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Sakarya'nın merkezinde oluşan trafik yoğunluğu artış göstererek zaman zaman da durma noktasına geldi.

Şehrin göbeği diye tabir edilen Yeni Camii bölgesinde, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu artış gösterdi. Kısıtlama sebebiyle hafta sonunu evde geçirecek bazı vatandaşlar eksiklerini tamamlamak için bazıları da evlerine gitmek için yollara çıktı. İş çıkış saatinin de denk gelmesi üzerine trafik yoğunluğu artış göstererek zaman zaman da durma noktasına geldi. - SAKARYA

Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu
Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu
Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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