Kısıtlama öncesi sahillerde yoğunluk
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Kısıtlama öncesi sahillerde yoğunluk

İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Haberler | Yerel

Kısıtlama öncesi sahillerde yoğunluk Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Ula'nın 'Sakin Kent' unvanlı Akyaka sahilinde yoğunluk yaşandı.

Kısıtlama öncesi sahillerde yoğunluk

Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Ula'nın 'Sakin Kent' unvanlı Akyaka sahilinde yoğunluk yaşandı.

MUĞLA - Covid-19 salgınında normalleşme programında Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması sonrası Pazar günü uygulanacak kısıtlama öncesi Akyaka sahilinde yoğunluk yaşandı.

Günübirlik tatilcilerin gözde sahili 'Sakin Kent' unvanlı Akyaka sahiline Aydın, İzmir ve Denizli gibi yakın illerden araçları ile gelen yerli turist deniz ve güneşin keyfini çıkardı.

Deniz suyu sıcaklığının 18-20 derece, hava sıcaklığının ise 30 dereceye yaklaştığı Akyaka'da özellikle çocuklar deniz özlemini giderdi.

Kısıtlama öncesi sahillerde yoğunluk
Kısıtlama öncesi sahillerde yoğunluk
Kısıtlama öncesi sahillerde yoğunluk
Kısıtlama öncesi sahillerde yoğunluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun

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