Kısıtlama öncesi pazarda bayram yoğunluğu
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Kısıtlama öncesi pazarda bayram yoğunluğu

Kısıtlama öncesi pazarda bayram yoğunluğu Pazarda sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı Yarın başlayacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar pazara akın etti.

22.05.2020 20:47 | Son Güncelleme: 22.05.2020 20:53

Kısıtlama öncesi pazarda bayram yoğunluğu

Pazarda sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı

İSTANBUL - Yarın başlayacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar pazara akın etti. Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı.

Yarın başlayacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için pazara geldi. Kasımpaşa'daki Cuma pazarında Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Çoğunlukla vatandaşların maske taktığı görülürken bazıların da maske olmadığı görüldü. Alanda zabıta ekiplerinin uyarılarına rağmen sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadan alışveriş yapmaları kameralara da yansıdı.

"Bayram alışverişine çıktık"

Alışverişe gelen vatandaşlardan bir tanesi, "Bayram alışverişine çıktık, alışveriş yapıyoruz. Erken çıktım, kalabalık oluyor ama ne yapacaksın" dedi. Bir başka vatandaş ise, "Erkenden alışverişe çıktık, fazla durmuyorum" diye konuştu.

Kısıtlama öncesi pazarda bayram yoğunluğu

Kaynak: İHA

Manşet

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