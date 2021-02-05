Kısıtlama öncesi Moda Sahili'nde yoğunluk
05.02.2021 16:52 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:02
HAFTA sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar, Kadıköy Moda Sahili'ne akın etti.
HAFTA sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar, Kadıköy Moda Sahili'ne akın etti.
- İstanbul
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Kadıköy Moda Sahili'ne akın etti. İstanbulluların kimisi çimlerde piknik yaptı kimileri ise sahilde yürüdü.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı