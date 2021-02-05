Kısıtlama öncesi Moda Sahili'nde yoğunluk

HAFTA sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar, Kadıköy Moda Sahili'ne akın etti.

HAFTA sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar, Kadıköy Moda Sahili'ne akın etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Kadıköy Moda Sahili'ne akın etti. İstanbulluların kimisi çimlerde piknik yaptı kimileri ise sahilde yürüdü.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı