Kısıtlama öncesi Moda Sahili'nde yoğunluk
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Kısıtlama öncesi Moda Sahili'nde yoğunluk

05.02.2021 16:52 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:02
Kısıtlama öncesi Moda Sahili'nde yoğunluk

HAFTA sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar, Kadıköy Moda Sahili'ne akın etti.

HAFTA sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar, Kadıköy Moda Sahili'ne akın etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Kadıköy Moda Sahili'ne akın etti. İstanbulluların kimisi çimlerde piknik yaptı kimileri ise sahilde yürüdü. 


- İstanbul
Kısıtlama öncesi Moda Sahili'nde yoğunluk
Kısıtlama öncesi Moda Sahili'nde yoğunluk
Kısıtlama öncesi Moda Sahili'nde yoğunluk
Kısıtlama öncesi Moda Sahili'nde yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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