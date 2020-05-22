Kısıtlama öncesi mezarlık ziyaretlerinde yoğunluk
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Kısıtlama öncesi mezarlık ziyaretlerinde yoğunluk

Kısıtlama öncesi mezarlık ziyaretlerinde yoğunluk Bu yıl bayramdan önce sevdiklerinin mezarlarına gidebildiler Korona virüs gölgesinde ilk kez sokağa çıkmanın kısıtlandığı bu bayramda, Malatya'da vatandaşlar 2 gün öncesinden mezarlıklar ziyaretini gerçekleştirdi.

22.05.2020 19:57 | Son Güncelleme: 22.05.2020 20:02

Kısıtlama öncesi mezarlık ziyaretlerinde yoğunluk

Bu yıl bayramdan önce sevdiklerinin mezarlarına gidebildiler

MALATYA - Korona virüs gölgesinde ilk kez sokağa çıkmanın kısıtlandığı bu bayramda, Malatya'da vatandaşlar 2 gün öncesinden mezarlıklar ziyaretini gerçekleştirdi.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Ramazan Bayramında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Arefe gününden itibaren 4 gün sürecek kısıtlama öncesi, Malatya'da birçok vatandaş bayramda dışarı çıkamayacak olmaları nedeniyle bugün mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirdiler.

Malatya Şehir Mezarlığı'nda sabah saatlerinde başlayan yoğunluk gün boyu sürerken, polis ve belediye ekipleri de ziyaretlerde olumsuzluk yaşanmaması için önlemler aldı. Vatandaşlar ilk kez bayramda sevdiklerinin mezarlarını ziyaret edemeyecek olmanın burukluğunu yaşarken, tek temennileri ise hastalığın biran önce son bulması oldu. Alınan tedbirlerin herkesin sağlığı için olduğunu söyleyen vatandaşlar, önümüzdeki Kurban Bayramı'nda rahatça dolaşabilmek için bu bayramda evde olacaklarını söylediler.

Sevdiklerinin mezarları başında dua eden vatandaşlar, kabirlere şeker de bırakmayı ihmal etmedi. İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelge ile sadece Bayramın birinci günü şehit yakınları mezarlık ziyareti yapabilecek.

Kısıtlama öncesi mezarlık ziyaretlerinde yoğunluk

Kaynak: İHA

Manşet

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