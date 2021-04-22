Kısıtlama öncesi, kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor (4)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kısıtlama öncesi, kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor (4)

Anadolu Ajansı / Enes Altun - Haberler | Güncel

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı.

İçişleri Bakanlığının "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelgesine göre, sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 19.00'da başlayıp 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

İstanbul'da 3 günlük sokak kısıtlaması öncesi ana yollar ve caddelerdeki trafik yoğunluğu arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasına göre saat 17.30'de kentteki trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak kaydedildi.

TEM otoyolu ile D-100 karayolu ve bağlantı yollarında trafikte çift yönlü yoğunluk yaşanırken, otobüs duraklarında, metrobüs, metro ve tramvay aktarma noktalarında insan kalabalığı dikkati çekti.

Avrupa yakasında Haliç, Okmeydanı ve Mecidiyeköy mevkilerinde D-100 karayolunda çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor. Karayolun Merter, Bakırköy, Küçükçekmece, Avcılar istikametindeki araç yoğunluğu Büyükçekmece'ye kadar ulaşıyor.

TEM otoyolu Edirne istikametinde de Kağıthane, Gaziosmanpaşa ve Bağcılar'da trafik yoğun olurken, Ankara istikametinde ise Kağıthane'den başlayan trafik, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Kavacık istikametinde akıcı olarak ilerliyor.

Anadolu yakasında D-100 karayolu Acıbadem, Göztepe, Kozyatağı, Bostancı ve Maltepe ile TEM otoyolu Ataşehir mevkisinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yoğunluk Çamlıca gişelerine kadar devam ediyor.

Anadolu yakasındaki trafik nedeniyle Avrasya Tüneli'nde kontrollü geçiş yapılması araç yoğunluğu oluşturdu.

Yine kentin yazlıkçıların bulunduğu kesimlerinde de insan kalabalığı dikkati çekti. Silivri'de caddelerde ve sahil şeridinde yoğunluk gözlendi.

Sokak kısıtlaması ve iftar öncesinde alışverişlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar da market, fırın ve bakkallarda kısmi kalabalık oluşturdu.

Zabıta görevlileri vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kısıtlama öncesi, kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor (4)
Kısıtlama öncesi, kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor (4)
Kısıtlama öncesi, kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor (4)
Kısıtlama öncesi, kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor (4)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Altun

82 saatlik kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı
82 saatlik kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı
Bayraktar Akıncı TİHA ilk atış testini başarıyla tamamladı
Bayraktar Akıncı TİHA ilk atış testini başarıyla tamamladı
Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil
Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Cansu Dere Demet Akalın Kaan Yıldırım
Spor Cenk Tosun Bülent Uygun Abdullah Avcı Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kısıtlama öncesi, kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor (4) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 20:20:26. #1.16#

title