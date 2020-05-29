Kısıtlama öncesi İstanbul- Tekirdağ yolunda yoğunluk
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Kısıtlama öncesi İstanbul- Tekirdağ yolunda yoğunluk

İSTANBUL'da, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala çok sayıda kişi, Tekirdağ'da bulunan yazlıklarına gitmek için trafikte uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Kısıtlama öncesi İstanbul- Tekirdağ yolunda yoğunluk
29.05.2020 23:17 | Son Güncelleme: 29.05.2020 23:21

İSTANBUL'da, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala çok sayıda kişi, Tekirdağ'da bulunan yazlıklarına gitmek için trafikte uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'un da aralarında bulunduğu 15 kente bu gece yarısından itibaren 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlamanın başlamasına saatler kala İstanbul'dan Tekirdağ yönüne yoğun trafik oluştu. Tekirdağ'daki yazlıklara gitmek isteyen çok sayıda vatandaşa, Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi uygulama noktasında polis ve jandarma tarafından seyahat izin belgesi kontrolü yapıldı. Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan uygulamada izin belgesi bulunmayanlar geri çevrilirken, izin belgesi olanların geçişlerine izin verildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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